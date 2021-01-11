TAV Milas-Bodrum Genel Müdürlüğü görevine İclal Kayaoğlu atandı
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TAV Milas-Bodrum Genel Müdürlüğü görevine İclal Kayaoğlu atandı

11.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:54
TAV Milas-Bodrum Genel Müdürlüğü görevine İclal Kayaoğlu atandı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda genel müdürlük görevine İclal Kayaoğlu getirildi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda genel müdürlük görevine İclal Kayaoğlu getirildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl salgına rağmen 1 milyon 493 bin yolcuyu ağırlayan Milas-Bodrum Havalimanı, hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Havalimanı genel müdürlüğüne, 2015'ten bu yana terminal işletme koordinatörü olarak görev yapan İclal Kayaoğlu atandı.

Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kayaoğlu, 1996'da Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ'de müşteri ilişkileri uzmanı olarak havacılık sektörüne girdi.

Atatürk Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak 2001'de göreve başlayan Kayaoğlu, 2002'de Esenboğa Havalimanı, 2003'te Milas-Bodrum Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri ve Harekat Müdürü olarak görevlendirildi. 2014'te TAV Milas-Bodrum Terminal İşletme Müdürü olan Kayaoğlu, 2015'ten bu yana Terminal İşletme Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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