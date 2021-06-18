TAV, Kuzey Makedonya'ya 49,7 milyon avroluk yatırım yapacak

TAV Havalimanları Holding AŞ, Kuzey Makedonya hükümetiyle şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49,7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştı.

TAV Havalimanları Holding AŞ, Kuzey Makedonya hükümetiyle şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49,7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştı.

TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından yetkilendirilen Kuzey Makedonya hükümeti ile ülkedeki mevcut havalimanlarımıza ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49,7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım tutarının daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile şirket arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu