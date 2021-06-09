TAV İşletme Hizmetleri "HelloSky" yolcu salonuyla Milano Bergamo Havalimanı'nda
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TAV İşletme Hizmetleri "HelloSky" yolcu salonuyla Milano Bergamo Havalimanı'nda

TAV İşletme Hizmetleri 'HelloSky' yolcu salonuyla Milano Bergamo Havalimanı'nda
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Uluslararası yatırımlarına devam eden TAV İşletme Hizmetleri, İtalya'nın en yoğun üçüncü uluslararası havalimanı Bergamo Milano'da "HelloSky" yolcu salonu markası ile hizmet vermeye başlıyor.

Uluslararası yatırımlarına devam eden TAV İşletme Hizmetleri, İtalya'nın en yoğun üçüncü uluslararası havalimanı Bergamo Milano'da "HelloSky" yolcu salonu markası ile hizmet vermeye başlıyor.

TAV İşletme Hizmetleri açıklamasına göre, şirketin iştiraki, Barselona merkezli havalimanı ağırlama hizmetleri şirketi GIS, İtalya'daki Milano Bergamo Havalimanı için "HelloSky" markası altında haziran itibarıyla faaliyete geçecek yeni yolcu salonunu tanıttı.

2019 yılında 13,8 milyonu aşkın yolcu trafiği ile İtalya'nın üçüncü büyük havalimanı olan Milano Bergamo'nun yönetim şirketi SACBO, havalimanı servis yelpazesine prestijli bir proje daha ekleyerek, ulusal ve uluslararası arenada daha şık, zengin ve donanımlı bir hizmet sunmak için TAV İşletme Hizmetleri ile iş birliğine gitti.

"Dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Batkın, "İtalya'da devam eden genişleme stratejimiz kapsamında, şimdi de Milano Bergamo Havalimanı'nda faaliyetlerimizi başlattık. Bu iş birliğimizi havalimanı ağırlama hizmetlerinde dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda bizim için bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Buradaki amacımız, 'HelloSky Lounge'larımız aracılığıyla benzersiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak. Dijital dönüşüm yatırımımızla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaya ve havalimanlarında iş ortaklarımızın güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mümkün olan en iyi deneyimi sunacağımızdan eminiz"

SACBO Başkanı Giovanni Sanga ise "Hava taşımacılığının bu yeni döneminde, yolculara yeni alanlar ve hizmetler sunan bir yatırımda bulunarak HelloSky Bergamo'yu faaliyete geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Salon, seyahat öncesi havaalanındaki transit deneyimini olabildiğince konforlu hale getirmeye yardımcı olurken, TAV İşletme Hizmetleri'nin profesyonelliği sayesinde, mümkün olan en iyi deneyimi sunacağımızdan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, yeni HelloSky Lounge, 750 metrekare büyüklüğünde ve 130 kişilik oturma kapasitesi ile Milano Bergamo Havalimanı'nda iç ve dış hatlara tahsis edilecek. Salon, 2020 yılında genişletilen ek terminalde, yeni pasaport kontrol alanının hemen önünde yer alıyor. Yolcu salonu dinlenme ve çalışma alanları, toplantı odaları, yeme-içme alanı, sigara içme odası, duş ve tuvalet olmak üzere, salon 10 farklı bölümden oluşuyor. Tasarımda Bergamo şehrinden ilham alan HelloSky Milan Bergamo Lounge, yolcuların her türlü ihtiyacına çözüm sunmayı ve seyahatlerinde konforlu vakit geçirmelerini amaçlıyor. Dinamik bir yaklaşımla hazırlanan ve günün farklı saatlerine göre uyarlanan menü, yöresel tatlar da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunuyor.

Kullanım başına ödeme seçeneklerinin de misafirlere kolaylık sağlamak için sunulmasının yanı sıra GIS, HelloSky Bergamo Lounge'da mümkün olan en güvenli ortamı oluşturmak için katı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) prosedürlerini takip edecek. HelloSky Milan Bergamo Lounge, Fiumicino Havalimanı'ndaki başarılı HelloSky Roma'dan sonra HelloSky markasının ikinci servisi olarak hizmet veriyor. HelloSky'ın marka felsefesi, dinamizm, konfor, kalite, esneklik ve özelleştirmeden oluşuyor. HelloSky Lounge, İtalya ve Avrupa'nın en iyi 'loungelarından' biri olarak referans olmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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