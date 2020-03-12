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Ekonomi

TAV hisse geri alımına başlıyor

TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı yapacak.

12.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:26
TAV hisse geri alımına başlıyor

TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı yapacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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