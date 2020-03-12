TAV hisse geri alımına başlıyor
TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı yapacak.
12.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:26
TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı yapacak.
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Kaynak: Dunya.com