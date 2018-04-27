Tav Havalimanları İlk Çeyrekte 28 Milyon Yolcuyu Ağırladı

TAV Havalimanları'nın yılın ilk çeyreğinde hizmet verdiği yolcu sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 28 milyona ulaştı. Şirket aynı dönemde cirosunu yüzde 10 artırarak 248 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, ilk çeyrekte kombine cirosunun 80 milyon avrosunu (yüzde 20'sini) yurt dışındaki faaliyetlerinden elde etti. Faaliyetlerdeki güçlü performans ve maliyet kontrolü konusundaki hassasiyet nedeniyle konsolide ciro yüzde 10, FAVÖK yüzde 25 arttı.

Şirketin ilk çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalarak 7,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2017'de yaşadıkları kuvvetli toparlanmanın 2018 yılında da devam ettiğini bildirdi. 2018'in ilk çeyreğinde hizmet verdikelri toplam yolcu sayısında yüzde 23'lük bir artış yaşadıklarını bildiren Şener, bu çeyreğin portföylerindeki tüm havalimanları için oldukça kuvvetli geçtiğini aktardı.

Türk Lirası'nın değer kaybı ve avronun dolara karşı değer kazanması nedeniyle ciro artışının yolcu artışının altında kaldığı bilgisini veren Şener, FAVÖK seviyesindeki yüksek faaliyet performansının, kur farkı zararları nedeni ile net kara yansımadığını ifade etti.

Şener, Türkiye'de havalimanı işletmeciliğinde beş havalimanında yer almalarına rağmen operasyonel olarak hizmet şirketleriyle beraber yurt dışında 18 farklı ülke dahil olmak üzere toplam 77 havalimanında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Tüm hizmet şirketlerinin oldukça iyi performans gösterdiği bu çeyrekte TAV İşletme Hizmetleri'nin küresel bir yolcu salonu işletmecisi haline geldiğini aktaran Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Bu niş alanda katma değer yaratmayı ve en iyi uygulamaları tanımlamayı sürdüreceğiz. Frankfurt, Zürih, Kopenhag ve Muskat'ta yolcu salonları açtığımız bu çeyrekte aynı zamanda Muskat Havalimanı"nın yiyecek içecek faaliyetlerini de devraldık. Kuşkusuz bu çeyreğin en önemli gelişmesi 360 milyon avro karşılığında Antalya Havalimanı'nın yüzde 50 hissesini IC-Içtaş'tan almak için imzaladığımız sözleşmeydi. Bu işlemin kapanmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nın FAVÖK'ünün yaklaşık yüzde 25'ini telafi etmiş olacağız.

lk çeyrekte karımızın yüzde 50'sini dağıtıp, yüzde 50'sini büyümeye ayırdığımız akıllı büyüme stratejimiz doğrultusunda 406 milyon TL tutarında nakit temettü dağıttık. Bunun yanı sıra TAV Havalimanları Holding olarak, 2017 yılında SGK, vergi ve kira olarak devlete toplam 2 milyar TL ödeme gerçekleştirdik.

Hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza Türkiye'nin havalimanı işletmeciliğindeki küresel markasına olan değeri ölçülemez katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum."