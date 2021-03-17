TAV Esenboğa Genel Müdürü Demirer, GTÜ'nün "8. Bilim ve Teknoloji Günleri"ne katıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Günleri"ne TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer konuşmacı olarak katıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Günleri"ne TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer konuşmacı olarak katıldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Bilim ve Teknoloji Günleri (BTG) yaklaşık 20 şirketin üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin bu yılki bölümünde öğrencilere daha geniş staj imkanları sunma, iş dünyasını yakından tanıma fırsatı verme ve fark yaratılması hedeflendi.

Bu kapsamda üç gün sürecek BTG'nin ikinci gün oturumuna konuşmacı olarak katılan TAV Esenboğa Genel Müdürü Demirer, öğrencilere iş hayatındaki tecrübelerini ve salgın sürecinde aldıkları önlemleri aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ