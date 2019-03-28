Tav'dan Atatürk Havalimanı'ndaki Çalışanlarına Teşekkür

TAV, gelecek hafta ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına düzenlediği törenle teşekkür etti."Aramızdan ayrılanlarla mutlaka yolumuz bir gün kesişecek" diyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Buradaki arkadaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri için TAV ve İGA insan kaynakları iş birliği yaptı, çoğu çalışanımızı oraya transfer ettik" dedi.

TAV Havalimanları, 6 Nisan'da ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki çalışanlarına düzenlenen törenle teşekkür etti. Yaklaşık 2 bin çalışanın katıldığı törende TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü de hazır bulundu. Törende çalışanlara teşekkür sertifikası ve anı plaketi verildi.

"Bugün bir veda için değil, Atatürk Havalimanı'nda çalışan arkadaşlarımızın emekleri için teşekkür etmek üzere buluştuk" diyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Aramızdan ayrılanlarla mutlaka yolumuz bir gün kesişecek. Buradaki arkadaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri için TAV ve İGA insan kaynakları iş birliği yaptı, çoğu çalışanımızı oraya transfer ettik. Çalışanlarımıza her zaman çok değer verdik. Çalışanı mutlu olmayan bir şirketin yolcularının mutlu olması mümkün değildir. Böylece yolcu memnuniyet oranımız her zaman yüzde 85 ortalamalarında oldu. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Merey de, "Türkçe'yi bir buçuk yıldır ama sivil havacılığın dilini 20 yıldır konuşuyorum. Daha önce Paris havalimanlarında tecrübe edindim. Bu tecrübeyle sizin burada yarattığınız başarıyı gördüm. Atatürk Havalimanı'nın dünyada bir referans noktası olduğunu daha iyi gördüm. Bu da sizin profesyonel çalışmalarınız ve misafirperverliğiniz sayesinde oldu. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BU ÜLKE İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER YARATTINIZ"

Yeni bir başlangıcın eşiğinde olduklarını ifade eden TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü ise, "Atatürk Havalimanı'na 1994'te geldim ve mensubu olmaktan gurur duyduğum iki kurumda, DHMİ ve TAV'da çalıştım. Bizim için en büyük patron hizmet verdiğimiz yolcuydu. Sani Bey gerek yolcuların, gerek çalışanların, gerekse de diğer paydaşların hak ve hukukuna en ince ayrıntısına kadar sahip çıktı. Sizler bu ülke için büyük bir değer yarattınız" dedi.

Sani Şener ayrı bir toplantıda Atatürk Havalimanı'ndaki ticari işletme sahipleriyle de buluşarak iş birlikleri için teşekkür etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA