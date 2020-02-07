TAV'dan 764 milyon avro ciro

07.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:34

TAV Havalimanları, 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanı hariç yüzde 8 artışla 764 milyon avro ciro elde etti.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları, önceki yıla göre yüzde 7 artışla 89,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin devam eden faaliyetlerinden elde ettiği net kar yüzde 5 artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "TAV Havalimanları olarak 20. yılımızı kutlarken, havalimanı işletmeciliği gibi rekabetçi bir sektörde, küresel ölçekte tercih edilen bir marka yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün geldikleri noktada yedi ülkede 14 havalimanı işlettiklerini belirten Şener, cirolarının yüzde 59'unu oluşturan hizmet şirketleriyle birlikte, 30 ülkede 100 havalimanında, diğer havalimanı işletmecilerinin işlettiği havalimanlarında da hizmet verdiklerini bildirdi.

Şener, "2019 yılı, büyüme stratejimizin üçüncü ayağını oluşturan hizmet şirketlerimizin TAV ekosistemi dışında inorganik büyümesi açısından çok önemli bir yıl oldu. TAV İşletme Hizmetleri sekiz ülkede faaliyetleri bulunan İspanyol yolcu salonu işletmecisi GIS'i satın alarak portföyünü genişletti. Böylece, Kenya'dan Şili'ye İsviçre'den ABD'ye, Batı Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar uzanan bir coğrafyada TAV İşletme Hizmetleri, BTA, ATÜ ve TAV Technologies hizmet şirketlerimiz varlıklarını sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme stratejilerinin ikinci ayağını oluşturan yeni ve karlı imtiyaz anlaşmaları yapma hedefleri doğrultusunda Kazakistan Almatı Havalimanı'nın sahibiyle başlattıkları satın alma görüşmelerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü aktaran Şener, Karadağ'da bulunan Tivat ve Podgorica havalimanlarının özelleştirme süreci ile ilgilendiklerini kaydetti.

Şener, ana faaliyet coğrafyalarında hissedarlara değer yaratacak yeni imtiyaz anlaşmaları için çalışmaya her zaman devam etiklerini vurguladı.

Türkiye'de turizm sektöründe yeni rekorların kırıldığı bir yıl olan 2019'un büyüme stratejilerinin ilk ayağı olan organik büyüme açısından oldukça iyi bir yıl olduğunu belirten Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Avrupa pazarlarından gerekse Rusya'dan gelen turist sayılarında yaşanan önemli artışlarla Türkiye, 2019 yılını yüzde 14 büyüyerek 45 milyon ziyaretçi ile tamamladı. Gürcistan'daki havalimanlarımızda yolcu trafiği de senenin ortasına kadar olukça kuvvetli seyretti ancak Rusya tarafından getirilen uçuş yasağı nedeniyle seneyi hafif yolcu düşüşü ile kapadı. Hava yollarının iç hatlarda arz kısıntısına gitmesi nedeniyle iç hat trafiği 2019'da zayıf seyretti. Bu nedenlerle 2019'u 89 milyon yolcu ile sene başında belirttiğimiz hedefin yüzde 1 altında kapadık. Bununla birlikte, finansal sonuçlarımıza etki eden temel faktör olan dış hat yolcumuz, 2019 yılında yüzde 18 arttı. Böylece 2019 yılını oldukça kuvvetli operasyonel sonuçlarla kapamayı başardık. "

"2019 yılı içerisinde toplam 69,5 milyon avro tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik"

Şener, İstanbul Atatürk Havalimanı hariç cirolarının yüzde 8 artarak 764 milyon avroya ulaştığını bildirdi. İstanbul Atatürk Havalimanı hariç FAVÖK'lerinin ise yüzde 5 artarak 329 milyon avro olduğunu aktaran Şener, FAVÖK büyümelerinin Gürcistan'ı etkileyen Rus uçuş yasağı nedeniyle sene başında açıkladıkları hedefin yüzde 1 altında kaldığını belirtti.

Toplam net karları 373 milyon avro olarak gerçekleşirken, devam eden faaliyetlerinden elde ettikleri net karın da yüzde 5 artışla 73 milyon avro olduğunu aktaran Şener, 2019 yılı içerisinde toplam 69,5 milyon avro tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

2019'un en önemli gelişmelerinden bir tanesinin Tunus'ta imtiyaz şartlarının yeniden yapılandırılması için sürdürdükleri görüşmelerin sonuçlanması olduğunu vurgulayan Şener, "Tunus imtiyazının uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğini yeniden tesis edebilmek için geçmiş ve gelecekteki kira borçlarımız ve ödemelerimizde önemli indirimler aldık. Bu görüşmelerin ikinci adımı olarak mevcut borç veren grubu ile sürdürmekte olduğumuz TAV Tunus'un finansman ve hissedarlık şartları üzerindeki anlaşmalar da sonuçlanmaya oldukça yakın." ifadelerini kullandı.

Gerek Türkiye'de, gerekse diğer faaliyet gösterdikleri ülkelerde turizm sektörü açısından iyi geçmesini bekledikleri 2020 yılında dış hatlarda yolcu sayısının yüzde 4 ile yüzde 6 arasında artmasını beklediklerini vurgulayan Şener, şunları kaydetti:

"Yolcu sayısındaki büyümeye istinaden FAVÖK'te yüzde 9-11 arası büyüme bekliyoruz. Yatırım harcamalarımızın ise 70-75 milyon avro arasında olmasını bekliyoruz. 2019'da net karımızın yüzde 50'sine denk gelen 758 milyon TL tutarında temettü dağıttık. Yakın dönemde hazırlandığımız üç büyük proje olması sebebiyle yönetim kurulumuz sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net karın yüzde 81'ine denk gelen 392 milyon TL tutarında bir temettü ödemesini genel kurul onayına sunacak.

Ana ortağımız Groupe ADP ile birlikte dünyanın en büyük havalimanı işletmeciliği platformunu oluşturmuş durumdayız. Bu başarıyı, emekleri ve güvenleriyle havalimanı işletmeciliği alanında bir dünya markası haline gelmemizi sağlayan çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza borçluyuz. Türkiye'den bir dünya markası yaratmamızda emeği geçen herkese en samimi şükran duygularımı sunarken, şirketimizin daha nice 20 yıllara ulaşmasını diliyorum."

Kaynak: AA