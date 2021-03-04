TAV, Capital One yolcusuna Washington'da "Primeclass" hizmeti verecek

TAV İşletme Hizmetleri Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan seyahat edecek Capital One kartı sahipleri için havalimanında özel yolcu salonu hizmetleri sunmak üzere bir anlaşma imzaladı.

TAV İşletme Hizmetleri Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan seyahat edecek Capital One kartı sahipleri için havalimanında özel yolcu salonu hizmetleri sunmak üzere bir anlaşma imzaladı.

TAV İşletme Hizmetleri açıklamasına göre, yaklaşık 1,5 yıldır dünyayı etkisi altına alan ve havacılık sektörünü de olumsuz etkileyen salgın döneminde sektörün önde gelen şirketlerinden TAV İşletme Hizmetleri ABD'de önemli bir yatırıma imza attı.

TAV İşletme Hizmetleri ile Capital One Financial Corp., Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda özel yolcu salonu açmak üzere anlaştı.

Anlaşma kapsamında şirket, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yolcularına 10 yıl boyunca Capital One özel yolcu salonunda havalimanı ağırlama hizmetleri sunacak. ABD'deki en yoğun havalimanlarından biri olan ve her yıl 23 milyon yolcuya 125'ten fazla güzergaha uçuş imkanı sağlayan Dulles Havalimanı, ülkenin en büyük 25'inci bağlantı noktası olarak yer alıyor.

"Ortaklıklarımız için güvenli bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, havalimanı ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldiklerini belirterek, "Dulles Uluslararası Havalimanı'nda devam eden büyümemiz havalimanı ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline gelmemizde önemli bir dönüm noktası oldu. Burada Primeclass özel yolcu salonları vasıtasıyla eşsiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüm yatırımlarımız sayesinde müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmaya ve havalimanındaki ortaklıklarımız için güvenli bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yolcu salonu, Washington D.C. bölgesine özgü mimari ve sanatı yansıtacak

Açıklamada aktarılanlara göre, Mimar Eero Saarinen tarafından Dulles Havalimanı için modern estetiğin özgün tasarımı fikrinden esinlenilen Capital One yolcu salonu, Washington D.C. bölgesine özgü mimari ve sanatı yansıtacak.

Yolculara sakinlik ve huzur vermesi amaçlanan Capital One yolcu salonu, daha sürdürülebilir, LEED uyumlu ve bol miktarda doğal gün ışığı sağlayan biyofilik tasarıma sahip zengin ve doğal malzemelerle inşa edilecek. Rahatlamak ve tazelenmek isteyen yolcular için 790 metrekare alana sahip Capital One yolcu salonunda; konforlu oturma alanları, lüks bir bar, kablosuz internet, çoklu ekranda uçuş bilgileri, çocuklar için oyun alanı ve bir de al-git alanı bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak