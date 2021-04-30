TAV, Almatı Havalimanı'nı işletmeye başladı

TAV Havalimanları, Kazakistan'ın en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı Havalimanı'nın işletmesini devraldı.

TAV Havalimanları, Kazakistan'ın en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı Havalimanı'nın işletmesini devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları, Kazakistan'ın en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı Havalimanı'nı da portföyüne kattı. TAV ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Mayıs 2020'de Almatı Havalimanı ve bağlantılı yiyecek-içecek ve yakıt işletmelerini satın almak üzere imza atmıştı. TAV'ın konsorsiyumda yüzde 85 payı bulunuyor.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Almatı, modern İpek Yolu olarak tabir edilen "Kuşak ve Yol" projesinin önemli bir merkezinde yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı Almatı Havalimanı'ndan geçiyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:

"Asya ve Avrupa arasındaki ana transit merkezlerinden biri olan Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı satın alarak portföyümüze eklemekten mutluluk duyuyoruz. Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya doğru havadan kurulan modern 'İpek Yolu'nun önemli duraklarından birini işletmeye başladık. Havacılık tarihinin en ciddi krizlerinden birinin içinden geçerken bu projenin yurt dışı finansmanla tamamlanması, TAV'ın kredibilitesini göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor. Orta Asya'nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan, Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari ve turistik ilişkilere ve her iki ülkenin ekonomilerine çok ciddi bir katkımız olacağına inanıyoruz.

Atalarımızın Anadolu'ya göçünden önce yaşadığı topraklarda, Altay ve Tanrı dağlarının eteklerindeki bir havalimanını işletiyor olmanın verdiği hisler de bizi ayrıca gururlandırıyor. Havalimanı yapımı ve işletmeciliğindeki 21 yıllık bilgi birikimimizi kullanarak, yapacağımız yatırım ve pazarlama faaliyetlerimizle birlikte Almatı havalimanını bölgenin en önemli havalimanlarından biri yapacağız."

Kargoda ilk sırada THY yer alıyor

Ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu Air Astana'nın ana üssü olan Almatı Havalimanı 2019'da önceki yıla göre yüzde 13 artışla 6,4 milyon yolcuya hizmet verdi. 2020'de salgın kısıtlamaları nedeniyle 3,6 milyon yolcuya hizmet veren havalimanı buna karşın yılı karla kapattı. Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus'un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor. 2019'da 26 yolcu ve sekiz kargo hava yolu Almatı'dan uçuş düzenledi. Yolcu trafiğinin yarısını Air Astana üstlenirken kargoda ilk sırada THY yer alıyor. 1935'te faaliyete geçen Almatı, trafik açısından Orta Asya'nın en yoğun havalimanı konumunda. Havalimanının iki pisti bulunuyor.

Yeni terminal yatırımı

Konsorsiyum satın alma işlemi için 365 milyon dolar ödeyecek. Salgın nedeniyle etkilenen trafiğin geri dönüşüne göre önümüzdeki yıllara yayılan şekilde 50 milyon dolar daha ödeme yapılacak. TAV, yaklaşık 200 milyon dolar yatırımla yeni bir dış hatlar terminali inşa edecek. Yeni terminalin iki ila üç yıl içinde tamamlanarak devreye girmesi planlanıyor. Yeni terminalle birlikte havalimanının kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 14 milyon yolcunun üzerine çıkacak. Hisse alım bedelinin yarısı ve yeni terminal yatırımının tamamı için Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansman sağlayacak. Finansman anlaşmasının bu yılın üçüncü çeyreğinde imzalanması öngörülüyor.

Kazakistan'ın eski başkenti olan Almatı, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sini üretiyor ve 2 milyon nüfusuyla en büyük şehri. Toplam nüfusu 18,9 milyon olan Kazakistan 2,7 milyon kilometrekareyle dünyanın yüzölçümüne göre dokuzuncu en büyük ülkesi. Türkiye vatandaşları Kazakistan'a 30 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz