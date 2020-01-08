TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor

08.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:18

TAV Havalimanları Holding AŞ, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın satın alınması sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'na yönelik finansal duran varlık edinimi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, VPE Capital ile oluşturulan konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığının 8 Kasım 2019'da duyurulduğu anımsatılarak, "Satın alma sürecine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA