TAV, ABD'de dördüncü yolcu salonunu açtı

14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:20

TAV İşletme Hizmetleri, Florida Palm Beach Havalimanı'nda hizmete giren primeclass Lounge ile Amerika Birleşik Devletleri'nde işlettiği yolcu salonu sayısını dörde çıkardı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri'nin, ABD'de Washington Dulles ve New York JFK Havalimanları'ndan sonra portföyüne eklediği son havalimanı Florida Palm Beach oldu.



Golf ve deniz turizmiyle öne çıkan Palm Beach bölgesinin giriş kapısı konumunda bulunan havalimanında 11 havayolu ABD, Kanada ve Karayipler'deki 34 destinasyona direkt uçuş düzenliyor.



Palm Beach Havalimanı Ekim 2019 itibarıyla son 12 ayda, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4,2 artışla 6,7 milyon yolcuya hizmet verdi.

Yolcu memnuniyeti açısından ABD'nin önde gelen havalimanları arasında yer alan Palm Beach, Conde Nast Traveler tarafından ülkenin en iyi sekizinci havalimanı seçildi.



Palm Beach Havalimanı Dış Hatlar A/B Terminali'nde, 300 metrekarelik alanda hizmet verecek yolcu salonunun yılda 130 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor. Geleneksel Florida mimarisinin hasır ve ahşap dokusuna sadık kalınarak dekore edilen salonun, bir plajı andıran dingin ortamında yolcular Primeclass misafirperverliğinin keyfini çıkarabilecekler.

Palm Beach Havalimanı'nda Primeclass Lounge birçok havayolu, banka ve firma ile işbirliği sağlayacak. Air Canada, American Airlines ve United Airlines gibi ABD'nin önde gelen havayolu şirketleriyle görüşmeler sürüyor.

"28 ülkede 80'den fazla özel özel yolcu salonu işletiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, "Şu an 28 ülkede 80'den fazla özel özel yolcu salonu işletiyoruz. Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek tasarladığımız özel yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz.2020'de hızlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz. Palm Beach ile birlikte ABD'de dört salona ulaştık ve bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Palm Beach Havalimanı Direktörü Laura Beebe ise yeni primeclass yolcu salonunun açılışından mutluluk duyduklarını, bu yolcu salonu sayesinde yolcuların hangi havayoluyla uçarlarsa uçsunlar havalimanında ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi yaşama şansı bulacaklarını belirtti.

Kaynak: AA