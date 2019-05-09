Tatvanlı Öğrenci Türkiye Şampiyonu Oldu

Tatvan Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Korkmaz, Samsun'da yapılan "Okul Sporları Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği" müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Muaythai Federasyonunca 1-5 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 50 ilden 600 sporcu katıldı.

Müsabakalara Bitlis'ten katılan 6 sporcudan Gamze Korkmaz, Türkiye şampiyonu oldu.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, yaptığı açıklamada, şampiyonadan başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sporcularımızdan Gamze Korkmaz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonu oldu. Düzenlenen güzel organizasyon eşliğinde 545 maç gerçekleştirildi. Daha önce dünya ve Avrupa dereceleri yapmış sporcularımızı bu şampiyonaya götürmedik. Daha çok yeni sporcularımızı götürdük ve yeni sporcularımızı bu maçlarda görmek istedik. Yeni sporcularımızla çok büyük kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum."

Gamze Korkmaz ise geçen yıl kız kardeşi Tuğçe ve Özlem ile Türkiye şampiyonu olduklarını belirterek, "Altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefim daha büyük şampiyonluklar. Emek ve desteklerinden dolayı Ömer hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA