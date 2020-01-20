Tatvanlı kadınlar spor yaparak zinde kalıyor

20.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:12

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezine gelen kadınlar, buradaki salonda spor yaparak zinde kalıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, ilçede sportif faaliyetlerden yararlanmak isteyen kadınların tercih ettiği bir yer haline geldi.

Kayıt yaptıran 610 kadın, 200 kişi kapasiteli merkezin spor salonundaki etkinliklere katılıp eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Gizem Şirin, yaptığı açıklamada, merkezdeki sportif faaliyetlerin, servis aracı ve kreş hizmetlerinin ücretsiz olduğun söyledi.

Merkezde 610 kadının kayıtlı olduğunu ve her gün yaklaşık 200 kadının burada spor yaptığını anlatan Şirin, şöyle konuştu:

"Burası sadece bayanlara özel bir spor salonu. Buradaki kreşten de 37 çocuk faydalanıyor. Kadınlar spor yaparken çocuklar da çocuk gelişimci gözetiminde oyun alanında zamanlarını değerlendiriyor. Servis araçlarımızla buraya gelen kadınlar, burada spor yaptıktan sonra tekrar aynı servis araçlarıyla evlerine gidiyor. Kadınlar ayrıca, spor hocası ve diyetisyen iş birliğinde çalışıyor."

Kaynak: AA