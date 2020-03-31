Tatvanlı kadınlar sağlık çalışanları için maske üretecek
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Mehmet Emin Geylani, Tatvan, Bitlis, Güncel

Tatvanlı kadınlar sağlık çalışanları için maske üretecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, sağlık ve belediye çalışanları ile yaşlılara dağıtılmak üzere maske üretimi yapacak.

31.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:43
Tatvanlı kadınlar sağlık çalışanları için maske üretecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, sağlık ve belediye çalışanları ile yaşlılara dağıtılmak üzere maske üretimi yapacak.

Belediyenin Kültür Sanat ve Spor Merkezinde maske üretimi kursuna katılan kadınlar, eğitimin ardından evlerinde maske üretecek.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gönüllü olarak eğitim veren usta öğreticilere ve kursa katılan kadınlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

İlk etapta 20 bin maske üretmeyi hedeflediklerini belirten Geylani, "Kültür Sanat ve Spor Merkezini geçen yıl hizmete açmıştık. Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınından dolayı tedbir amaçlı olarak buradaki faaliyetleri durdurup merkezi geçici olarak kapatmıştık. Ülkemizde de görülen salgından dolayı ihtiyaç duyulan maske üretimi için kurs hocalarımızın talebi oldu. Bu talebi değerlendirmeye aldık ve maske üretimi için gerekli olan malzemeleri temin ettik. Bu malzemeleri işlemek için burada araç gereç ve makinelerimiz mevcut zaten. Burada sosyal mesafe korunarak ve hijyen ön planda tutularak eğitim amaçlı maske üretimine başlandı." diye konuştu.

Eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerlerin maske üretimine evlerde devam edeceklerini ifade eden Geylani, şöyle devam etti:

"Üretilecek maskeler öncelikli olarak sahada çalışma yürüten belediye ekiplerine dağıtılacak. Ardından, risk gurubunda olan 65 yaş üzeri yaşlılarımız ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde dağıtacağız. Ayrıca, olabilecek talepler doğrultusunda, bu işin yükünü en çok taşıyan sağlık çalışanlarımıza ve kulluk kuvvetlerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Günlük bin adet maske üretimi yapmayı planladık. İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara harfiyen uymalarıdır. Bu salgından kurtulmak için birlik olmalıyız, anlayışlı ve sabırlı olmalıyız. Acil bir durum veya ihtiyaç olmadıkça evlerimizden çıkmayalım."

Tatvanlı kadınlar sağlık çalışanları için maske üretecek

Kaynak: AA

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Tatvanlı kadınlar sağlık çalışanları için maske üretecek
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