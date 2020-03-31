Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı - Haberler
Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından korunmak amacıyla ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

31.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:09
Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından korunmak amacıyla ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

Türkiye'de de görülen hastalığa karşı önlem amaçlı kullanılmak üzere kolonya, dezenfektan, maske üretiminde seferberlik başlatıldı. Ülke genelinde korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ederken, Tatvan Belediyesi de bez maske üretimine başladı. Korona virüs salgınından dolayı kapalı tutulan Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde ihtiyaçları karşılamak amacıyla bez maske üretimi başlatıldı.

Belediye gerekli araç ve gereçleri temin ederken, kurs hocaları ise gönüllü olarak maske üretimi eğitimi vermek amacıyla kursa katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu ve katılımın düşük sayılarla devam ettiği kursta gönüllü kursiyerlere bez maske üretimi eğitimi verildi. Bir günlük eğitim alan kursiyerlerin evlerinde maske üretimine devam edeceği belirtildi. Üretilen maskelerin öncelikli olarak salgın ile mücadele çalışmaları yürüten belediye çalışanlarına, görevi başında olan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları ile ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi.

İlk etapta 20 bin maske üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gönüllü olarak eğitim veren ve üretime katılan kurs hocaları ile kursiyerlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Geylani, "Şu an belediyemiz bünyesindeki Kültür Sanat ve Spor Merkezindeyiz. Burayı 2019 yılında hizmete açmıştık. Bayanlar buradaki kurslara ve spora katılıyordu. Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınından dolayı tedbir amaçlı olarak buradaki faaliyetleri durdurup bu merkezi geçici olarak kapatmıştık. Ülkemizde de görülen salgından dolayı ihtiyaç duyulan maske üretimi için kurs hocalarımızın talebi oldu. Bu talebi değerlendirmeye aldık ve maske üretimi için gerekli olan malzemeleri temin ettik. Bu malzemeleri işlemek için burada araç gereç ve makinelerimiz mevcut zaten. Burada sosyal mesafe korunarak ve hijyen ön planda tutularak eğitim amaçlı maske üretimine başlandı. Salgından dolayı sayı az tutuluyor ve birkaç saat ya da gün içinde eğitimi tamamlanan gönüllü kursiyerler üretime evlerinde devam edecek. Üretilecek olan maskeler öncelikli olarak sahada çalışma yürüten belediye ekiplerine dağıtılacak. Ardından, risk gurubunda olan 60 yaş üzeri yaşlılarımız ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde dağıtacağız. Ayrıca, olabilecek talepler doğrultusunda, bu işin yükünü en çok taşıyan sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Günlük bin adet maske üretimi yapmayı planladık. İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek. İnşallah daha fazla ihtiyaç duyulmadan bu salgından kurtulmuş oluruz. Ben öncelikli olarak duyarlılığından dolayı kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz kurallara harfiyen uymalarıdır. Bu salgından kurtulmak için birlik olmalıyız, anlayışlı ve sabırlı olmalıyız. Gerekli hijyen, sosyal mesafe ve yetkililerin duyurularına uyarsak kısa sürede bu sorunu atlatabileceğimize inanıyorum. Acil bir durum veya ihtiyaç olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Unutmayalım ki, korona virüs alabileceğimiz tedbirlerden güçlü değildir. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Maske üretimine gönüllü olarak katılan kadınlardan Gülnur Gültekin ile Pınar Işık da, çalışmalarına evde devam edeceklerini belirterek, kesim ve dikim sonrası lastik takıp ütü yaparak maske ürettiklerini söylediler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Tosun Guido Senia Hande Yener Fahrettin Koca
Spor Arda Turan Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 14:04:59. #1.15#
title