Tatvanlı Hentbol Takımı 2. lige yükselme maçlarına katılacak
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Tatvanlı Hentbol Takımı 2. lige yükselme maçlarına katılacak

18.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:54
Tatvanlı Hentbol Takımı 2. lige yükselme maçlarına katılacak

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Erkek Hentbol Takımı, Gaziantep'te 21-25 Ekim'de düzenlenecek Hentbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarına katılacak.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Erkek Hentbol Takımı, Gaziantep'te 21-25 Ekim'de düzenlenecek Hentbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarına katılacak.

Ülke genelinden 48 takımın katılacağı müsabakalara hazırlanan sporcular, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile bir araya geldi.

Geylani, kısa süre önce kurdukları Tatvan Belediyesi Spor Kulübünün büyük başarılara imza attığını söyledi.

Daha iyi bir gelecek için gençlerin yanında olduklarını ifade eden Geylani, "Eğitim ve spor başta olmak üzere, gençlerimiz ve çocuklarımızın taleplerine, ihtiyaçlarına cevap olmaya çalışıyoruz. Tatvan Belediyesi Spor Kulübü'nü yaklaşık bir yıl önce kurduk. 7 branştan 500 sporcu faydalanıyor. Sporcularımız bölgesel ligde başarı sağlayarak şampiyon oldular. 2 lige yükselme maçlarına katılmaya hak kazandılar. Bu takımımızın tamamı Tatvanlı gençlerimizden oluşuyor. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Bölgesel Lig'de şampiyon olan sporcular ise Gaziantep'ten başarıyla dönerek 2. lige yükselmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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