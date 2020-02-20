Tatvanlı girişimciden yüzde 80'i yerli ve milli kar küreme aracı

20.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:21

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uzun yıllardır metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren İbrahim Kuzucu isimli girişimci, yüzde 80'i yerli ve milli olan kar küreme aracı üretti.



Zaman zaman kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu ve bu yüzden 'karın başkenti' olarak anılmaya başlayan Bitlis'te kolları sıvayan usta girişimci İbrahim Kuzucu, ürettiği araçla büyük bir başarıya imza attı. Karın başkentinde yürütülen karla mücadele çalışmalarına destek amacıyla 20 kişilik ekibiyle birlikte kolları sıvayan İbrahim Kuzucu, yaklaşık 1 yıllık çalışmanın sonucunda hayalini gerçeğe dönüştürdü. Büyük bir azmin sonunda marka ve patenti kendisine ait yüzde 80'i yerli ve milli olan kar küreme iş makinesinin ilk prototipini üretmeyi başaran İbrahim Kuzucu, tüm testleri de başarıyla tamamladı. Birkaç gün içinde son rötuşları tamamlanması beklenen aracın ilki ise karla mücadelede kullanılmak üzere göreve hazır hale gelecek.



"Aracın yüzde 80'i yerli ve milli"



Üretmiş oldukları ilk aracın yüzde 80'inin yerli ve milli olduğunu, bir sonraki üretim de ise bunu yüzde 90'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten İbrahim Kuzucu, marka tescili için başvuru yapacakları araca "Kuzucular Marine Kar Küreme Aracı" adını verdiklerini söyledi. Aracın emsallerine göre daha az yakıt tüketimi ve daha fazla kar kürüme kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Kuzucu; prototipini ürettikleri araç için 2020 yılında toplam 4 adet daha üretmeyi planladıklarını ifade etti.



Herhangi bir destek almadan tamamen öz sermaye ile aracı üretildiğini kaydeden Kuzucu, "Şu an son testlerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta kesin bir şekilde sahada olacak. Aracımız tamamen öz sermaye ile üretildi. Model ve patent başvurularımızı ve gerekli tüm belgelerle alakalı çalışmalarımız bitmek üzere neticelenmesini bekliyoruz. Araçta dizel motor kullanıyoruz. Düşük yakıt sarfiyatı sağlayan güçlü bir motorumuz var. İş makinelerinin yasal hızı 25 kilometredir. Nakil esnasında bu hızda gidecek. Kar küreme hızı 6 kilometreye kadar çıkacak, bu karın yoğunluğu ile alakalı olacak" dedi.



"Ülkemize ve memleketimize hizmet edebilmek adına faydalı bir model üretmeye çalıştık" diyen Kuzucu, şöyle konuştu:



"Memleketimizde de malum kar yağışı ve yine akabinde ara sokak ve mahallerde park halindeki araçlardan kaynaklı sorunlar nedeniyle böyle bir araç üretmeye çalıştık. Belediyemizden de böyle bir talep vardı. Bunu şimdilik kendi imkanlarımızla oluşturduk. Aracımız geliştirmeye açık, inşallah ileriki süreçlerde daha güzel modellerini üretmek için çalışacağız. Bu araç önünde savurması olan rotatif gibi paletli bir yükleyici şeklinde önündeki yolu açarak arkasından gelen araca veya römorka kar yüklemesi yapacak. İnşallah ülkemize hayırlı olur. Bu aracımız aynı zamanda yüzde 80 oranında yerli ve milli bir üretim. Elimizden geldiğince yerli ve milli olmasına özen gösterdik. Hemen hemen her parçasını yerli yapmaya çalıştık. Bir dahaki üretimimizde ise hayırlısıyla yüzde 90'ının üzerine çıkmaya çalışacağız. Bu aracımızda gördüğümüz eksiklik ve aksaklıklar neticesinde yeni modelimizde bunları giderip daha da farklılaştırıp ülkemize hayırlı bir iş yapmayı hedefliyoruz inşallah."



"5 yıllık hayal gerçeğe dönüştü"



Aracın üretiminin yapıldığı iş yerinin müdürü Cihad Veysel Aki ise yaklaşık 5 yıllık bir hayalin sonunda aracı ürettiklerini belirterek, "Tatvanımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umuyorum ki karla mücadelenin en etkin aracı olacaktır. Bu noktada yıllardır emek veren, hayallerini yeşertip bu günlere getiren İbrahim ustama ve burada çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğimiz açısından da, Tatvan'a bir vizyon ve misyon katacağına inanıyoruz. Böyle bir aracın Tatvan'da ve Tatvan şartlarında üretilebileceğini kanıtladık. Bu yüzden bu gerek Tatvanımız için ve gerekse memleketimiz için çok önemli bir adımdır. Devamının da geleceğine inanıyorum. Bizler bu minvaldeki araçları normalde yurt dışından ithal etmek durumundayız. Dövizle aldığımız için de dalgalanmalar oluyor, zaten yaşadığımız sıkıntılardan dolayı da maliyet ciddi manada artmıştı. Biz yerli bir üretimle buna çözüm sunduk. Bu noktada benzer minvaldeki araçların da yurt dışından ithal edilmesi yerine, yerli üretimin güçlenmesini ve artmasını arzu ediyoruz. Bu manada bizler bunu memleketimizde başardığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA