Tatvan Şoförler Odası'nın yeni başkanı İkram Baran oldu - Haberler
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Tatvan Şoförler Odası'nın yeni başkanı İkram Baran oldu

Tatvan Şoförler Odası'nın yeni başkanı İkram Baran oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bitlis'te Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın bugün yapılan seçiminde yeni başkan İkram Baran oldu.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın bugün yapılan seçiminde yeni başkan İkram Baran oldu.

Tatvan'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde 4 aday yarıştı. Mevcut başkan Naim Nadir, bir önceki dönem başkanı M. Şirin Türel, Nurullah Topdemir ve İkram Baran'ın yarıştığı seçimin sonucu belli oldu. Toplam 453 oyun kullanıldığı seçimde 7 oy geçersiz sayıldı. Seçimlerde İkram Baran 174, Naim Nadir 122, M. Şirin Türel 96 ve Nurullah Topdemir ise 54 oy aldı. Oy verme işleminin bitmesinin ardından yapılan sayım sonucuna göre başkan seçilen İkram Baran, tebrikleri kabul ederek, üyelere teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Tatvan Şoförler Odası'nın yeni başkanı İkram Baran oldu

Tatvan Şoförler Odası'nın yeni başkanı İkram Baran oldu

Tatvan Şoförler Odası'nın yeni başkanı İkram Baran oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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