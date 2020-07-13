Tatvan sele teslim oldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel suları altında kaldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel suları altında kaldı.

Tatvan ilçesinde saat 14.00 sularında başlayan sağanakla birlikte Cumhuriyet ve Kale mahallelerini sel suları bastı. Oluşan sel nedeniyle Tatvan-Ahlat karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, bazı araçlar ise içerisindeki yolcularla mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kara yolu kontrollü olarak trafiğe açılırken, Kale Mahallesi'ndeki bir viyadük ise zarar gördü. Yumurta Dağ Deresi'nin taşmasıyla sel suları Cumhuriyet ve Kale mahallelerindeki birçok ev ve iş yerini bastı.

AFAD, UMKE, Tatvan Belediyesi, Devlet Su İşleri, emniyet güçleri sel sonrası çalışma başlatırken, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani de mahallelerde incelemelerde bulundu. Hasar gören ev ve iş yerlerini gezen Başkan Geylani, çalışmaların yapılmaya başlandığını ve vatandaşlara gereken desteğin verileceğini dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA