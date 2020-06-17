Tatvan sahiline iskele ve gemi barınağı yapılıyor Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, gemi barınağı ve yeni iskelelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, gemi barınağı ve yeni iskelelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Reşadiye köyünde incelemelerde bulunan Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye değer katacak projeleri sırasıyla hayata geçireceklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'ndan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürümüz Ecvet Doğan ve Tatvan Liman Başkanımız Abdurrahman Aki ile sahil bandımızda incelemelerde bulunmuştuk. Reşadiye köyümüzde ihtiyaca binaen balıkçı barınağı yapılacak. İncekaya köyünde ve Tatvan Sahil Parkı'nda yeni iskele yapımına bu sene başlanıyor. Ayrıca, Tatvan Sahil Parkı'na yakın bir noktada gemi barınağı yapımı için gerekli inceleme ve ölçümler teknik ekipler tarafından yapıldı. Zaten yatırım programına geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Bu sene projelendirme çalışmaları tamamlanarak gemi barınağını da ilçemize kazandıracağız."

İlçeye yapılacak iki halk plajının yerini belirlediklerini kaydeden Geylani, halk plajı alanlarında iki iskelenin yapılacağını dile getirdi.

Geylani ve Doğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdür Yardımcısı Serhan Özkanlı ile Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki'de eşlik etti.

Kaynak: AA