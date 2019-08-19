Tatvan sahiline basket potalı geri dönüşüm kutuları bırakıldı

19.08.2019 13:43

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan 'Temiz Şehir Temiz Tatvan' temizlik kampanyası kapsamında ilçenin Van Gölü sahiline basket potalı geri dönüşüm kutuları bırakıldı.

Temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilçe sahiline "Dönüşüm Seninle Başlar" sloganıyla basket potalı geri dönüşüm kutuları bırakan Tatvan Belediyesi, temizlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çevre bilincinin artmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilk etapta Tatvan sahil bandına yerleştirilen geri dönüşüm potalarının devamı da okullar için yapılacak.

Doğaya atılan atıkların çözünmesi ve toprağa, havaya, suya karışıp etkisiz hale gelmesinin bazen aylar, bazen yıllar ve bazen de yüzyıllar sürdüğünü belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, basket potalı geri dönüşüm kutuları ile plastik atıkları kontrol altına almak istediklerini söyledi. Özellikle Van Gölü'ne atılan plastik atıkların gölün kirlenmesine ve gölde yaşayan canlıların zarar görmesine neden olduğuna dikkat çeken Başkan Geylani, "Bizde Tatvan Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak için basket potalı geri dönüşüm kutularını yaparak özellikle sahil bandımıza bıraktık. Geri dönüşüm potalarımızın sayısını ilerleyen zamanlarda arttıracağız. Özellikle çocuklarımızın sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi için okullarımıza da bu potalardan bırakacağız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA