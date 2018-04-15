Tatvan Sahilinde Koşup Yürüdüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında, Tatvan Sahili'nde sportif faaliyet düzenlendi.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Van Gölü kıyısında düzenlenen etkinlikler, her yaştan insanın katılımıyla yapıldı.

Antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri yapan katılımcılar daha sonra Tatvan Sahili boyunca 4 kilometrelik parkurda yürüyüş ve koşu yaptı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, spor kültürünün yaygınlaştırılması, 7'den 77'ye her yaştan insana sağlıklı ve bilinçli şekilde spor yaptırmak amacıyla hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında sportif etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş da katıldı.