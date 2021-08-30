Tatvan, Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak
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Tatvan, Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak

Tatvan, Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bitlis'in Tatvan ilçesi, 1-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak.

Bitlis'in Tatvan ilçesi, 1-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek 9 günlük kampa 70 milli sporcu ve 10 antrenör katılacak. İlçe olarak kamp için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, Muaythai Milli Takım kampına şimdiden hazır olduklarını söyledi. Kamp programında antrenmanların yanı sıra Nemrut Krater Gölü başta olmak üzere gezilerin de yer alacağını kaydeden Doymaz, "İlçe olarak uzun bir süredir bu kamp için hazırlık yapıyorduk. Çok şükür an itibariyle tüm hazırlıklarımız tamamlandı, spor salonumuz şimdiden milli sporcularımızı bekliyor. Düzenlenecek 9 günlük kampa 70 milli sporcu ve 10 antrenör katılım sağlayacak. Kampa katılacak olan milli sporcularımızı dolu dolu bir kamp programı bekliyor. İnşallah her şey çok güzel olacak ve tüm misafirlerimiz buradan memnun bir şekilde ayrılmış olacaklar. Burada geçirdikleri verimli kamp sayesinde de her biri ülkemize yeni başarı ve gururlar yaşayacaktır. Ben bu vesile ile kampın ilçemizde düzenlenmesinde katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, milli sporcularımıza ise verimli bir kamp diliyorum" diye konuştu.

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur ise "Bu kamp için çok uğraştık. Şimdiden destek olan herkesten Allah razı olsun. İlçemiz adına bir ilk oldu ve inşallah devamı da gelecek. Şimdiden kampın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Tatvan, Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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