Tatvan Kaymakamlığından "Dolandırıcılık" Uyarısı

Bitlis'in Tatvan ilçe Kaymakamlığı, ilçede son günlerde yaşanan dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık uyarısı adı altında Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Daha öncesinde İlçe Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan dolandırıcıların son günlerde ise yine aynı yöntemle aradıkları kişilere kendilerini asker, polis olarak tanıtıp şehit yakınları ve gaziler adına para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebiyle arayan bu tür kişilere itibar etmemelerini, bu ve benzer bir durumla karşılaşmaları durumunda ise derhal durumu 155 polis veya 156 jandarma ihbar hattına müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Tatvan Kaymakamlığı'nın 0 (434) 827 50 00 ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları, suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu ve benzeri girişimlerin tek amacı dolandırıcılık yapmaktır. Bu vesileyle hayırsever iş adamlarımıza, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha, hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak para, yardım vb. taleplerde bulunamayacağı hususunu saygıyla hatırlatırız" denildi. - BİTLİS