Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir göreve başladı
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Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir göreve başladı

Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir, görevine başladı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir göreve başladı
06.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:19

Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir, görevine başladı.

Kurum amirleri tarafından Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde karşılanan Erdemir, ardından makama geçerek kurum amirleriyle tanıştı.

2016-2019 yılları arasında Bitlis vali yardımcılığı görevini yürüttüğünden dolayı bölgeyi ve bilhassa Tatvan'ı çok iyi bildiğini belirten Erdemir, Tatvan'a atanmaktan ve ilçeye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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