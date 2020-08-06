Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir göreve başladı Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir, görevine başladı.

Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir, görevine başladı.

Kurum amirleri tarafından Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde karşılanan Erdemir, ardından makama geçerek kurum amirleriyle tanıştı.

2016-2019 yılları arasında Bitlis vali yardımcılığı görevini yürüttüğünden dolayı bölgeyi ve bilhassa Tatvan'ı çok iyi bildiğini belirten Erdemir, Tatvan'a atanmaktan ve ilçeye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA