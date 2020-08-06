Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir göreve başladı
Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir, görevine başladı.
06.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:19
Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir, görevine başladı.
Kurum amirleri tarafından Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde karşılanan Erdemir, ardından makama geçerek kurum amirleriyle tanıştı.
2016-2019 yılları arasında Bitlis vali yardımcılığı görevini yürüttüğünden dolayı bölgeyi ve bilhassa Tatvan'ı çok iyi bildiğini belirten Erdemir, Tatvan'a atanmaktan ve ilçeye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: AA