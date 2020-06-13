Tatvan Kaymakamı Özkan veda mesajı yayımladı
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Tatvan Kaymakamı Özkan veda mesajı yayımladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2016 yılından bu yana kaymakam olarak görev yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli Valisi olarak atanan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda mesajı yayımladı.

Tatvan Kaymakamı Özkan veda mesajı yayımladı
13.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:12

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2016 yılından bu yana kaymakam olarak görev yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli Valisi olarak atanan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, veda mesajı yayımladı.

Mesajında, bölgenin en güzel ilçelerinden birisi olan Tatvan'da görev yapmaktan, Tatvan'a ve Tatvanlılara hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Özkan, bundan sonra da bu güzel ilçeyi daima sevgiyle ve özlemle gönlünde yaşatacağını belirtti.

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, bakan yardımcılarına, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ve dualarını esirgemeyen büyüklerine teşekkür eden Özkan, mesajında şunları kaydetti:

"Çok sevdiğim Tatvan İlçemizden hemen ayrılmak durumunda kalmam sebebiyle gerek kurumlarımızı, gerekse vatandaşlarımızı ayrı ayrı ziyaret ederek vedalaşma fırsatını maalesef bulamadım. Yaklaşık 4 yıllık görev sürem boyunca, devlet-vatandaş işbirliğini sağlamayı, kaymakamlığımızın kapısını herkese ardına kadar açık tutmayı, ilçenin sorunlarını etkin, süratli, verimli yöntemlere çözmeyi, kamu kaynaklarını ilçenin önceliklerini gözeterek rasyonel, etkin, verimli kullanmayı, kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum, eşgüdüm, koordinasyon ve ortak aklı sağlamayı, ekonomik ve fiziki gelişmenin yanı sıra sosyal ve kültürel dokuyu güçlendirmeyi, ilçede güven ortamını geliştirmeyi, sorunların çözümünde kamu kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan bir ekip çalışmasıyla, elimizden gelenin en iyisini yapmayı temel hedef olarak aldık."

Özkan, helallik isteyerek emeklerinden ötürü herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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