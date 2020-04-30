Tatvan Kaymakamı Özkan, Türk Kızılay Şube Başkanı Taşar'ı kabul etti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Türk Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar'ı makamında kabul etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Türk Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, yürüttüğü çalışmalardan dolayı Taşar'a teşekkür etti.

Taşar da ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında Özkan'a bilgi verdi. Kurumlara maske dağıttıklarını ifade eden Başkan Taşar, Kaymakam Özkan'a da dezenfektan ve maske hediye etti.

Kaynak: AA