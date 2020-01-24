Tatvan Kaymakamı Özkan operasyon birliklerini ziyaret etti

24.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:06

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Özkan'ın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Sehi Ormanları bölgesine gittiği belirtildi.

Açıklamada, çetin kış şartları ve zorlu arazi koşullarında halkın huzur ve güveni için PKK'lı teröristlere karşı bölgedeki operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret eden Özkan'ın, operasyon birliklerine başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA