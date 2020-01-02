Tatvan Kaymakamı Özkan, muhtarlarla buluştu
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Tatvan Kaymakamı Özkan, muhtarlarla buluştu

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

02.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:46
Tatvan Kaymakamı Özkan, muhtarlarla buluştu

Kaymakamı , mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Özkan, yapılacak çalışmalar konusunda muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda Kaymakam Özkan ile Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çalışmalarından dolayı bazı köy ve mahalle muhtarlarına başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA
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