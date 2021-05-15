Tatvan Kaymakamı Erdemir şehit ailelerini ziyaret etti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Eşi Havva Erdemir ile ilçedeki gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelen Erdemir, her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini anlatan Erdemir, "Aldığımız tedbirler sayesinde bu musibetten bir an evvel kurtulacağız. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onları daima minnet ve şükranla anacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir