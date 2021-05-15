Tatvan Kaymakamı Erdemir güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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Tatvan Kaymakamı Erdemir güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Tatvan Kaymakamı Erdemir güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Ziyaret sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile telefondan görüntülü görüşen Erdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

İnce, görev başındaki polis ve askerlerin bayramını kutladı, başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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