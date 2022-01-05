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Tatvan'ın bir yanı kar bir yanı güneş

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Haberler | Güncel

Tatvan'ın bir yanı kar bir yanı güneş Tatvan'da bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken, bir yandan da vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinin bir bölümünde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken diğer kısmında ise vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

İSTANBUL (İHA) - Tatvan'ın bir yanı kar bir yanı güneş

Tatvan'da bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken, bir yandan da vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinin bir bölümünde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken diğer kısmında ise vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Yağan kar yağışının ardından Tatvan'ın Rahva mevkiinde bazı yerler de sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşarken, diğer taraftan da vatandaşlar güneşli havanın ve oluşan eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Sahilin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlardan Ahmet Taş; "Üç gün önce İstanbul'dan geldim ve burası oraya göre bayağı soğuk bir yer. Ben böyle tahmin etmiyordum. Burası güzel olduğu kadar kışları da çetin geçiyor. Kışı çok güzel ama keşke yazın gelseydim çünkü buranın soğuğuna alışık değilim. İstanbul'da tişört ile gezerken burada iki kazak üst üste giyiyorum. Buranın soğuğuna alışabilmek çok zor" dedi.

Tatvan'ın bir yanı kar bir yanı güneş

Tatvan'ın bir yanı kar bir yanı güneş

Tatvan'ın bir yanı kar bir yanı güneş

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İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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