Tatvan Gönül Elçileri çocuklara bayram hediyesi ulaştırdı Tatvan Gönül Elçileri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çocuklara bayram hediyesi gönderdi.

Tatvan Gönül Elçileri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çocuklara bayram hediyesi gönderdi.

Tatvan Gönül Elçileri tarafından tedarik edilen çocuk kıyafetleri ve ayakkabılardan oluşan hediye paketleri, Tatvan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıldı.

Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Ramazan Bayramı öncesi 600 çocuk için temin edilen bayram hediyesi çocuklara evlerinde teslim edildi.

Çocuklar, kendilerini sevindiren Gönül Elçileri'ne ve destek sağlayanlar ile dağıtımda görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA