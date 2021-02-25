Tatvan Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri koronavirüs tedbirleriyle sürüyor
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Tatvan Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri koronavirüs tedbirleriyle sürüyor

25.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:00
Tatvan Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri koronavirüs tedbirleriyle sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açılan kurslar devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açılan kurslar devam ediyor.

Salgın sürecinde merkezde resim, masa tenisi, kort tenisi, judo, güreş kursları ile akıl ve zeka oyunları açıldı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma ve faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Genç ve çocuklar için etkinliklerin ve kursların düzenlendiğini ifade eden Avşar, şöyle konuştu:

"Normalleşme sürecinde açtığımız kurslar ve düzenlediğimiz etkinlikler ilgi görüyor. Çocuk ve gençlerimiz burada eğitim kurslarına katılarak geleceğe hazırlıyor. Aynı zamanda EBA desteği ve kütüphane hizmeti de veriyoruz. Zaman zaman burada seminer düzenleniyoruz ve üyelerimiz de dışarıda bazı faaliyetleri yürütüyor. Şuan 6 kursumuz devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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