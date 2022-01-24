Tatvan ESO başkanlığına Hişyari Sağnıç seçildi
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) 30. Olağan Genel Kurulu'nda Hişyari Sağnıç başkan seçildi.
Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) 30. Olağan Genel Kurulu'nda Hişyari Sağnıç başkan seçildi.
İlçedeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 8 adayın yarıştığı genel kurulda 1532 üyeden 1271'i oy kullandı.
33 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 296 oy alan Sağnıç, odanın başkanı seçildi.
Sağnıç, sonucun hayırlı olması temennisinde bulunarak, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri