Tatvan Emniyet Müdürlüğünden Çocuklara Yönelik Proje

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 18 yaş altı çocukların suça yönelmelerini engellemek amacıyla proje başlattı



Bitlis'in Tatvan ilçesinde projenin ilk ayağı olan ev ziyaretleri kapsamında şehit aileleri ziyaretleriyle başlanan projede, çocuklar ve aileleri ziyaret edildi. Çocuklara öneride bulunan Tatvan ilçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, "Ülke olarak kaliteli bireylere ve nesillere ihtiyacımız var. Büyük amaçları olan bir ülkeyiz. Bunun için iyi yetişmiş ve kaliteli insanlara ihtiyacımız var. Öğretmen, polis, bilim adamı, akademisyen ve idareci olursunuz. Ama bu işin temel noktası, maneviyatına, devletine, milletine ve bayrağına bağlı tertemiz insanlar olmaktır. İkincisi ise çağın gerektirdiği değerlerle iyi donatmaktır. Bir ülkenin gelişmesi içinde en temel dinamik budur. Boş vakitlerinizi iyi değerlendirin" dedi.



Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. "Emniyet teşkilatımızın halk ile dayanışmasını sürdürmesi hak ettiği güveni güçlendirmesi suçla mücadelede önem ifade etmektedir. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın suça yönelmelerini engellemek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen proje kapsamında çeşitli tarihlerde şehit aileleri de dahil olmak üzere ev ziyaretleri yapılmıştır. Ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyarette aileler ile ayrıntılı olarak görüşme sağlanmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personeli ve görevli bir müzik öğretmeni eşliğinde Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen müzik korosu etkinliğine 25 çocuk ile beraber başlanmıştır" denildi. - BİTLİS