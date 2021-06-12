Tatvan Elit Spor şampiyon oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan Elit Spor şampiyon oldu

Tatvan Elit Spor şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan Elit Spor, Voleybol Bölgesel Ligi şampiyonu oldu.

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan Elit Spor, Voleybol Bölgesel Ligi şampiyonu oldu.

İkisi Tatvan'dan olmak üzere toplam 4 takımın mücadele ettiği ligde üst üste başarılı sonuçlar alan Tatvan Elit Spor Voleybol Takımı, 2. Lig yolunda zorlu bir virajı daha geride bıraktı. Büyük bir başarı elde ederek ligi şampiyon olarak tamamlayan Tatvan Elit Spor, yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.

Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, takımın 2'nci lige yükseleceğine inandıklarını ifade ederek, "Takımımız, 2. Lig yolunda gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Ligi yenilgisiz olarak tamamlayıp şampiyon oldu. Ben başarılarından ötürü takımımızı tebrik ediyor, katkı sunan Tatvan Kaymakamımıza ve Tatvan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah takımımızın bu başarı serisi, 2. Lige yükselme maçlarında da devam edecek ve bu maçların sonunda da inşallah takımımız yeni sezonda 2. Lige yükselmiş olacak. Ben şimdiden takımımıza başarılarının devamını diliyor, tekrardan tebriklerimi iletiyorum" dedi. - BİTLİS

Tatvan Elit Spor şampiyon oldu
Tatvan Elit Spor şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatvan Elit Spor şampiyon oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 17:30:31. #1.13#

title