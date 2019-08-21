Tatvan'daki şehit ve gazi yakınları piknikte bir araya geldi
Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD), şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği düzenledi.
Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD), şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği düzenledi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Ahde Vefa" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınları güzel zaman geçirdi.
Van Gölü sahilindeki etkinliğe katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Özkan, etkinlikle ilgili TAŞGAD Başkanı Yafes Akkaya'dan da bilgi aldı.