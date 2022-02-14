Tatvan'daki nikah dairesinde 14 Şubat yoğunluğu
AA, Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 14 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 14 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.
Tatvan Belediyesi nikah salonuna gelen çiftler, "evet" diyerek nikahlarını kıydırdı, fotoğraf çektirdi.
Nikahları kıyılan çiftlere belediye tarafından hediyeler verildi.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm çiftlere mutluluk temennisinde bulundu.
AA / Servet Taşdemir - Güncel