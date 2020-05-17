Tatvan'daki kaçak yapılar yıktırılıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediyeye ait arsada izinsiz inşa edilen yapılar yıkıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediyeye ait arsada izinsiz inşa edilen yapılar yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin park alanı olarak belirlediği arazideki izinsiz yapıların Tatvan Kaymakamlığı'nın tebliği üzerine yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Kale Mahallesi'nde göl kıyısında belediyeye ait arazi üzerine bir vatandaş izinsiz yapı yaparak, ağaç dikmiş ve etrafını çit ile çevirmişti. Tatvan Kaymakamlığı tarafından bu alandaki kaçak yapılaşmanın boşaltılması ve yapılan kaçak yapının yıkılması tebliğ edildi. Bizde bu alanda vatandaşın yaptığı çit ve yapılar zarar görmeden sökerek alması için başka bir alana bıraktık. Alana dikilen ağaçlara da zarar verilmeden sökülerek parklara ve mezarlıklara dikildi."

Kaynak: AA