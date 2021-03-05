Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine acı haber verildi
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Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine acı haber verildi

05.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:36
Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine acı haber verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 45 yaşındaki Gül'ün şehadet haberini, Şeyhcui Mahallesi'nde oturan anne Gülüzar Gül'e ulaştırdı.

Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin Fadime Gül ile evli olduğu, Caner (17) ve Ceren (13) isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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