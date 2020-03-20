Tatvan'daki eczaneden "bir metre kuralı" için şeritli önlem
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Tatvan'daki eczaneden "bir metre kuralı" için şeritli önlem

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir eczane, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile tezgah arasına şerit çekti.

20.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:32
Tatvan'daki eczaneden

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir eczane, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bir metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile tezgah arasına şerit çekti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hem vatandaşlar hem de yetkililer yoğun önlemler almaya başladı. Salgına karşı risk altında bulunan eczacılar ise 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan bir metrelik mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi için çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde hizmet veren Ihlamur Eczanesi ise korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bir metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti. Eczane görevlilerince her gelen müşterinin eli dezenfekte edilirken, işlemler de uzaktan hallediliyor. Bu süreçte fazla temastan kaçınılmasını öneren uzmanlar, insanlarla iletişimde arada en az bir metre mesafede bulunmasını tavsiye ediyor.

Müşteriler de eczanelerde hayata geçirilen bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Eczanede maske ve eldiven takarak bir metrelik kırmızı şerit uygulamasına geçtiklerini belirten Eczacı Mustafa Emir Aybay, ayrıca gelen vatandaşlara ise dezenfekte ilacı verdiklerini söyledi. Sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna dikkat çeken Eczacı Mustafa Emir Aybay, "Hem kendi sağlığımız hem de gelen hastalarımızın sağlığını düşünerek böyle bir uygulama başlattık. Hasta ile olan 1-1,5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca iş yerimizde sık sık dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Gelen hastalara da dezenfekte ilacı ikramında bulunuyoruz. Genel itibariyle bizler eczanemizde her türlü tedbirimizi aldık. İlaç almaya gelen vatandaşlarımıza da sık sık gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı ve önerilerde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte belirlenen kurallara uyarsa en kısa sürede bu sorunu da en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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