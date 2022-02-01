Tatvan'daki çocuklar için "Uzay Çadırı" kuruldu

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından yarı yıl tatili etkinlikleri kapsamında çocuklar için "Planetaryum Uzay Çadırı" kuruldu.

Tatvan Belediyesi bünyesindeki Yaşam Alışveriş Merkezi'nde (AVM) kurulan "Benim Uzay Maceram" adlı çadıra çocuklar ilgi gösterdi.

Çadıra giren çocuklar, gezegenleri ve gök cisimleri ile uzay boşluğundaki hareketleri anlatan gösteriyi izleme imkanı buldu.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çocuklarla bir araya gelerek boyama kitapları hediye etti.

Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için Kültür etkinlikler düzenlediklerini belirten Geylani, "Bir haftadır devam eden Pinokyo, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz, sinema ve tiyatro gösterilerine çocuklar ile aileler yoğun ilgi gösterdi. Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler tamamlandı ve ardından burada etkinlikler başladı. Amacımız, çocukların hem ara tatilini güzel bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak hem de eğitici etkinliklerle iyi yönde gelişimlerine katkı sunmaktır. Pandemi ve kar yağışından dolayı uzun süre evlerinde kalan aileler ve çocuklar için güzel bir değişiklik oldu." diye konuştu.