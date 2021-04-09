Tatvan'daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan'daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü ilk ve orta okulunda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında 12.04.2021 saat 07: 00'dan, 22.04.2021 saat 07: 00'a (10 gün) karantinaya alınması, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü İlk ve Orta okullarına giriş ve çıkışların yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye görevlileri ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine,Karantina süresi boyunca eğitimin aksamaması için uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine; Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir." denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tatvan'daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 23:52:09. #1.14#
title