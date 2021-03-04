Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11 oldu

04.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:04
Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı bir askerin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek olayda şehit sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Akkaya Sedat Kapurtu Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 22:05:44. #1.16#
title