Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı bir askerin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek olayda şehit sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım