Tatvan'daki akademisyenlere Avrupa Birliği Projeleri eğitimi verdi

22.09.2019 12:16

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu'ndaki akademisyenlere yönelik "Proje Döngüsü Eğitimi" adı altında, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkan Yardımcısı Musa Karademir tarafından, Avrupa Birliği Projeleri eğitimi verdi.



Tatvan MYO konferans salonunda düzenlenen ve 5 gün süren eğitime 20 akademisyen katıldı. Eğitim kapsamında, 2 gün teorik olarak Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili eğitim verildi. Diğer günler ise uygulamalı proje çalışmaları yapıldı. Eğitimin son gününde ise, DMW Başkan Yardımcısı Karademir'in davetlisi olarak eğitime katılan BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Esra Dursun, ülke geneline yayılan projelerinin başarı öyküsünü anlattı. Eğitime katılan akademisyenlere DMW Başkan Yardımcısı Karademir, tarafından katılım sertifikası verildi. Tatvan MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar da, DMW Başkan Yardımcısı Karademir'e plaket takdim etti.



Düzenlenen eğitim programı ile ilgili açıklama yapan DMW Başkan Yardımcısı Karademir, "Bitlis'e gelmemin sebebi son 3 yıldan beri yaptığımız ortak çalışmalarla Bitlis'in fahri hemşerisi gibiyim. Özellikle Avrupa Birliği Projeleri ve Bitlis Eren Üniversitesi'nin bu şehre kattığı önemli katkılar ile önemli değerlerden dolayı benim de burada bir katkım olsun. Bitlis ve Bitlis halkı için burada akademik camiada dostlarla, arkadaşlarla güzel işlere ve güzel projelere imza atmak. Gerek Avrupa Birliği projeleri, gerek Türkiye'de verilen teşvikler ile destekler, gerek Bitlis halkı için, gerek üniversitedeki akademik çalışmalar için ve gerek bölgedeki sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalara destek olmak amacıyla İstanbul'dan bura geldim" dedi.



Aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği alanında uzman olduğunu ifade eden Karademir, şirketler için de yatırım danışmanlığı yaptığını belirterek, "Geçmiş dönemlerde burada vermiş olduğumuz proje eğitimleri sonrası akademik camiadaki arkadaşlarımız tarafından çok güzel başarılar yakalandı. Bunlardan bir tanesi de sevgili Esra Dursun hocamızdır. 2017 yılının Mayıs ayında vermiş olduğumuz Avrupa Birliği proje eğitiminden sonra bu işi gerçekten çok güzel sahiplendi. Proje konusunda çok şeyler yapabileceğini gösterdi ve azimle çok önemli projelere imza attı. Bana göre de projeler konusunda Bitlis'in projeler sultanı oldu diyebiliriz. Bu kez Avrupa Birliği Projeleri eğitimiyle alakalı 5 günlük bir eğitim programı düzenledik. Bunun 2 gününü teorik olarak Avrupa Birliği Projeleri nedir, nasıl yazılır, yazılması için gereken ana prensipler, ana konular nelerdir, onları anlattık. Daha sonra uygulamalı olarak proje atölyesi yaptık ve 4 ayrı proje için arkadaşlarla beraber farklı gruplar oluşturarak eğitime devam ettik" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA