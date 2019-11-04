Tatvan'daki "4006 Tübitak Bilim Fuarı"

04.11.2019 04:31

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulunda düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi devam ediyor.

İlçedeki öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı 21 projenin sergilendiği fuarda, öğrenciler fuarı gezenlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Fuarda, Fen Bilgisi Öğretmeni Tuğba Ay ile öğrencilerden Şeyma Ayaz ve Muhammed Kerim Turan'ın hazırladığı "Hangi Gübre Daha Verimli" projesi, en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu.

Proje hakkında bilgi veren Ay, bilim fuarı için hazırladıkları çalışmayla gübrelerin verimliliğini ele aldıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin katkılarıyla projemize 3 hafta önce başladık. Büyükbaş, küçükbaş, kimyasal, tavuk, güvercin ve kaz gübreleri ile hazırladığımız projemizde kolay bulunabilen buğday bitkisine her gün aynı miktarda su verdik ve aynı zamanda güneş ışığına bıraktık. Sonuç olarak en fazla kaz gübresinde verimliliğinin yüksek olduğunun gördük. Adından güvercin ve en az da tavuk gübresinde verimliliğin olduğunu belirledik." diye konuştu.

Öğrenciler Şeyma Ayaz ile Muhammed Kerim Turan da 3 hafta süren çalışmalarının sonunda kaz gübresinin daha verimli olduğunu gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA