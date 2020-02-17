Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

17.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:55
Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Tatvan-Van karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle araç sürücüleri ve plakalarının belirlenemediği 3 ayrı aracın karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlarda sıkışan yaralılardan Radiye Eser, Memet Eser ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.


Kaza sebebiyle Tatvan - Van karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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