Tatvan'da "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri ile birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri ile birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.

TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulunun ildeki kadınlara yönelik hayata geçirmeyi planladığı "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi ile ilgili gerçekleştirilen ziyarette projenin detayları hakkında Başkan Geylani'ye bilgi verildi. Başkan Geylani'nin proje ile ilgili fikir ve görüşlerinin de alındığı ziyarette, işbirliği teklifinde bulunuldu. İldeki dezavantajlı gruptaki kadınlar başta olmak üzere ürün üretmek isteyen ve ürettiği ürünle ilgili pazar sorunu yaşayan kadınların yararlanmasının planlandığı projeye belediye olarak gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Geylani, kadınların iş yaşamı, üretim ve ekonomideki rollerinin önemine dikkat çekti.

Projenin ildeki kadınlara katkı sunacağını anlatan TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Rahime Yılmaz Acet ise amaçlarının üretim için alan bulamayan kadınlara üretim yapabilecekleri ve aynı zamanda ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir alan sunmak olduğunu ifade etti. Hayata geçirmeyi planladıkları "Yöresel Ürünler Pazarı" projesi için ilk görüşmeyi Tatvan Belediyesi ile gerçekleştirdiklerini kaydeden TOBB Bitlis KGK Başkanı Rahime Yılmaz Acet, projenin hayata geçirilmesi noktasında gerekli görüşmeleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bilal Kardoğan da, GGK olarak projenin takipçisi ve destekçisi olacaklarını dile getirdi.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise kurullardan gelen proje önerilerini önemsediklerini dile getirerek, TATSO olarak "Kadın El Emeği Satış Pazarı" projesi için gereken desteği sunacaklarını ifade etti.

Öte yandan; Başkan Geylani ile yapılan görüşme neticesinde projenin hayata geçirilme aşamasının hızlandırılması noktasında komisyon kurularak çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA